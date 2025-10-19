F1 Gp Austin la gara | Leclerc cede a Norris poi rientra ai box Verstappen in testa Hamilton 3° Live

19 ott 2025

In Texas altro capitolo del duello per il Mondiale, con Verstappen che prosegue nella sua rimonta su Piatti e Norris. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

