F1 Gp Austin la gara | Leclerc cede a Norris poi rientra ai box Verstappen in testa Hamilton 3° Live
In Texas altro capitolo del duello per il Mondiale, con Verstappen che prosegue nella sua rimonta su Piatti e Norris. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
F1 ad Austin: partita la gara. Verstappen alla sua 47esima pole davanti a Norris Super "Max" vince la gara sprint, secondo Russel, terzo Sainz davanti alle Ferrari. Piastri combina un pasticcio alla partenza in curva 1 e fa fuori anche il compagno di squadra No - facebook.com Vai su Facebook
Verstappen, ad Austin doppietta d'autore: gara sprint e pole position. Confermarsi campione non è più sol... - X Vai su X
F1 Gp Austin, la gara in diretta: Sainz si scontra con Antonelli, Verstappen in testa davanti a Leclerc e Norris. Hamilton 4° - In Texas occhi puntati sulle McLaren: il leader del Mondiale Piastri scatta sesto, dietro a Hamilton, e non può perdere punti dopo il disastro nella Sprint ... Secondo corriere.it
F1 diretta Gp di Austin: segui la gara di Leclerc e Hamilton LIVE - È tutto pronto per il 19° appuntamento del Mondiale: Verstappen parte dalla pole, poi Norris davanti al monegasco della Ferrari. Lo riporta corrieredellosport.it
LIVE F1 Usa: Leclerc-Hamilton, che rischio. Verstappen primo davanti a Norris - Nonostante il drs, il britannico della McLaren non riesce ad affiancarsi al monegasco, bravissimo ad allungare nel serpentone del primo settore. Secondo gazzetta.it