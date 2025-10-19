F1 Gp Austin la gara | in testa Verstappen Leclerc ci prova in tutti i modi ma si arrende a Norris è 3°

Xml2.corriere.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Texas altro capitolo del duello per il Mondiale, con Verstappen che prosegue nella sua rimonta su Piatti e Norris. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

f1 gp austin la gara in testa verstappen leclerc ci prova in tutti i modi ma si arrende a norris 232 3176

© Xml2.corriere.it - F1 Gp Austin, la gara: in testa Verstappen, Leclerc ci prova in tutti i modi ma si arrende a Norris (è 3°)

Contenuti che potrebbero interessarti

f1 gp austin garaLIVE F1 Usa: Verstappen vince su Norris. Grande gara di Leclerc, terzo. Hamilton 4°, poi Piastri - Dopo la Sprint, l'olandese domina anche la gara lunga e si porta a 40 punti dalla vetta. Lo riporta gazzetta.it

f1 gp austin garaGP USA 2025, gara: Verstappen scappa via, Leclerc 2° davanti a Norris – DIRETTA - Segui la cronaca minuto per minuto in diretta della gara, momento clou del weekend del GP Usa F1 LIVE dalle 20. Riporta formulapassion.it

F1 diretta Gp di Austin: segui la gara di Leclerc e Hamilton LIVE - È tutto pronto per il 19° appuntamento del Mondiale: Verstappen parte dalla pole, poi Norris davanti al monegasco della Ferrari. Segnala corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: F1 Gp Austin Gara