F1 Gp Austin la gara | in testa c' è Verstappen Leclerc è 2° ma si deve difendere da Norris Hamilton 4°| Live

Xml2.corriere.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Texas occhi puntati sulle McLaren: il leader del Mondiale Piastri scatta sesto, dietro a Hamilton, e non può perdere punti dopo il disastro nella Sprint. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

f1 gp austin la gara in testa c 232 verstappen leclerc 232 2176 ma si deve difendere da norris hamilton 4176 live

© Xml2.corriere.it - F1 Gp Austin, la gara: in testa c'è Verstappen, Leclerc è 2° ma si deve difendere da Norris. Hamilton 4°| Live

Altre letture consigliate

f1 gp austin garaF1 Gp Austin, la gara in diretta: Sainz si scontra con Antonelli, Verstappen in testa davanti a Leclerc e Norris. Hamilton 4° - In Texas occhi puntati sulle McLaren: il leader del Mondiale Piastri scatta sesto, dietro a Hamilton, e non può perdere punti dopo il disastro nella Sprint ... Riporta corriere.it

LIVE F1 Usa: duello Leclerc-Norris per la seconda posizione. Verstappen primo, Hamilton 4° - Il Gran Premio Msc Cruises degli Stati Uniti d'America 2025, in programma da venerdì 17 a domenica 19 ottobre, verrà trasmesso su Sky Sport F1 (canale 207, anche in mobilità su SkyGo) e in streaming s ... Lo riporta gazzetta.it

f1 gp austin garaGP USA 2025, gara: Verstappen all’attacco dalla pole, si parte alle 21.00 – DIRETTA - Segui la cronaca minuto per minuto in diretta della gara, momento clou del weekend del GP Usa F1 LIVE dalle 20. Scrive formulapassion.it

Cerca Video su questo argomento: F1 Gp Austin Gara