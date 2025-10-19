F1 Gp Austin la gara | in testa c' è Verstappen Leclerc 2° e in lotta con Norris Sainz centra Antonelli Male Piastri Live
In Texas occhi puntati sulle McLaren: il leader del Mondiale Piastri scatta sesto, dietro a Hamilton, e non può perdere punti dopo il disastro nella Sprint. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
F1 ad Austin: partita la gara. Verstappen alla sua 47esima pole davanti a Norris Super "Max" vince la gara sprint, secondo Russel, terzo Sainz davanti alle Ferrari. Piastri combina un pasticcio alla partenza in curva 1 e fa fuori anche il compagno di squadra No - facebook.com Vai su Facebook
Verstappen, ad Austin doppietta d'autore: gara sprint e pole position. Confermarsi campione non è più sol... - X Vai su X
F1 Gp Austin, la gara in diretta: Sainz si scontra con Antonelli, Verstappen in testa davanti a Leclerc e Norris. Hamilton 4° - In Texas occhi puntati sulle McLaren: il leader del Mondiale Piastri scatta sesto, dietro a Hamilton, e non può perdere punti dopo il disastro nella Sprint ... Come scrive corriere.it
LIVE F1 Usa: Verstappen vola. Norris si riavvicina a Leclerc. Hamilton 4°, Piastri 5° - Il Gran Premio Msc Cruises degli Stati Uniti d'America 2025, in programma da venerdì 17 a domenica 19 ottobre, verrà trasmesso su Sky Sport F1 (canale 207, anche in mobilità su SkyGo) e in streaming ... Si legge su gazzetta.it
GP USA 2025, gara: Verstappen leader, poi Leclerc e Norris – DIRETTA - Segui la cronaca minuto per minuto in diretta della gara, momento clou del weekend del GP Usa F1 LIVE dalle 20. formulapassion.it scrive