F1 Gp Austin la gara | ai box anche Verstappen che resta primo davanti a Leclerc Ma Norris si avvicina a Charles

In Texas altro capitolo del duello per il Mondiale, con Verstappen che prosegue nella sua rimonta su Piatti e Norris. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - F1 Gp Austin, la gara: ai box anche Verstappen che resta primo davanti a Leclerc. Ma Norris si avvicina a Charles

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

F1 ad Austin: partita la gara. Verstappen alla sua 47esima pole davanti a Norris Super "Max" vince la gara sprint, secondo Russel, terzo Sainz davanti alle Ferrari. Piastri combina un pasticcio alla partenza in curva 1 e fa fuori anche il compagno di squadra No - facebook.com Vai su Facebook

Verstappen, ad Austin doppietta d'autore: gara sprint e pole position. Confermarsi campione non è più sol... - X Vai su X

F1 Gp Austin, la gara in diretta: Verstappen in testa davanti a Leclerc e Norris. Quarto Hamilton, Sainz colpisce Antonelli e deve ritirarsi - In Texas occhi puntati sulle McLaren: il leader del Mondiale Piastri scatta sesto, dietro a Hamilton, e non può perdere punti dopo il disastro nella Sprint ... Si legge su corriere.it

LIVE F1 Usa: Leclerc allunga su Norris. Verstappen in testa. Hamilton 4°, poi Piastri - Leclerc ha approfittato della Virtual Safety Car per allontanarsi da Norris: ora il distacco è quasi di due secondi. Lo riporta gazzetta.it

F1 diretta Gp di Austin: segui la gara di Leclerc e Hamilton LIVE - È tutto pronto per il 19° appuntamento del Mondiale: Verstappen parte dalla pole, poi Norris davanti al monegasco della Ferrari. Scrive corrieredellosport.it