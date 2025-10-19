F1 Gp Austin al via la gara | Verstappen parte fortissimo magia Leclerc che supera Norris | è 2° | La diretta

Xml2.corriere.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Texas occhi puntati sulle McLaren: il leader del Mondiale Piastri scatta sesto, dietro a Hamilton, e non può perdere punti dopo il disastro nella Sprint. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

f1 gp austin al via la gara verstappen parte fortissimo magia leclerc che supera norris 232 2176 160la diretta

© Xml2.corriere.it - F1 Gp Austin, al via la gara: Verstappen parte fortissimo, magia Leclerc che supera Norris: è 2° | La diretta

Approfondisci con queste news

f1 gp austin viaF1, GP Usa: una parata in stile texano, che spettacolo ad Austin! VIDEO - Parata spettacolare ad Austin prima del via del GP degli Stati Uniti: sul COTA sono scesi in pista tutti i piloti a bordo di una speciale macchina, una specie di quad ma con ruote da trattore. Si legge su sport.sky.it

f1 gp austin viaLIVE F1 Usa, tutto pronto per la partenza: Verstappen dalla pole. Leclerc 3°, Hamilton 5° - Il Gran Premio Msc Cruises degli Stati Uniti d'America 2025, in programma da venerdì 17 a domenica 19 ottobre, verrà trasmesso su Sky Sport F1 (canale 207, anche in mobilità su SkyGo) e in streaming s ... Lo riporta gazzetta.it

f1 gp austin viaGP USA 2025, gara: Verstappen all’attacco dalla pole, si parte alle 21.00 – DIRETTA - Segui la cronaca minuto per minuto in diretta della gara, momento clou del weekend del GP Usa F1 LIVE dalle 20. Si legge su formulapassion.it

Cerca Video su questo argomento: F1 Gp Austin Via