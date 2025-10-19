F1 Gp Austin 2025 | Verstappen domina ancora Norris lotta ed è 2° Leclerc sul podio La classifica aggiornata

Austin (Stati Uniti) 19 ottobre 2025 - Un cowboy solitario nel selvaggio deserto del Texas. Max Verstappen si conferma lo sceriffo del Circuito delle Americhe, quarta vittoria in carriera sul tracciato arrivata al termine di una gara dominata, dove nessuno è riuscito a tenergli testa. Dietro di lui, come facevano i pistoleri, un duello meraviglioso tra Lando Norris e Charles Leclerc accende tutta la corsa: alla fine la spunta il britannico di McLaren, mentre il monegasco si accomoda sul terzo gradino del podio. Lewis Hamilton conclude la corsa davanti a Oscar Piastri, solo quinto, mentre George Russell è sesto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - F1 Gp Austin 2025: Verstappen domina ancora, Norris lotta ed è 2°, Leclerc sul podio. La classifica aggiornata

Scopri altri approfondimenti

F1. GP degli Stati Uniti, ad Austin vince Verstappen davanti a Norris e un ottimo Leclerc Ieri l'olandese ha vinto anche la gara sprint, secondo Russel, terzo Sainz davanti alle Ferrari. Tutti gli aggiornamenti in diretta su Rainews.it - facebook.com Vai su Facebook

Verstappen, ad Austin doppietta d'autore: gara sprint e pole position. Confermarsi campione non è più sol... - X Vai su X

Gp USA F1 2025: ad Austin vince Verstappen e ripare il mondiale. Ferrari sul podio. Ordine d’arrivo e classifiche aggiornate - L'ordine d'arrivo; le classifiche piloti e costruttori aggiornate. Lo riporta circusf1.com

Verstappen vince il GP Stati Uniti e riapre il Mondiale di F1: Leclerc conquista il podio a Austin - Max Verstappen vince la terza delle ultime quattro gare e riapre ufficialmente il Mondiale di Formula 1 2025. Riporta fanpage.it

F1 GP USA, le pagelle: Verstappen pistolero (9), Leclerc indomabile (8,5). Piastri anonimo (5) - 40 dal leader del Mondiale Oscar Piastri (solo quinto), Lando Norris, che ha ... Segnala msn.com