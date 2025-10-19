F1 Gp Austin 2025 oggi | Verstappen in pole dove vederlo in tv streaming e orari

Max Verstappen ottiene la pole del Gp Usa 2025, 19ma tappa del Mondiale di F1. Il pilota della Red Bull con il tempo di 1’32?510 ha preceduto la McLaren di Lando Norris, In seconda fila la Ferrari di Charles Leclerc, terzo davanti alla Mercedes di George Russell. In terza fila la ‘rossa’ di Lewis Hamilton, quinto, e la McLaren di Oscar Piastri, leader del mondiale costretto così a respingere domani l’assalto del pilota olandese e del compagno di squadra. Per Verstappen si tratta della pole numero 47 in carriera. MAX VERSTAPPEN TAKES POLE AT COTA!!?? An absolutely mighty lap secures the Red Bull driver the fastest time!? #F1 #USGP pic. 🔗 Leggi su Lapresse.it

