F1 Gp Austin 2025 le pagelle di Leo Turrini Verstappen corre da solo Leclerc tostissimo

Roma, 19 ottobre 2025 – Max Verstappen vince il Gran Premio degli Stati Uniti, diciannovesimo appuntamento del mondiale di F1, sul circuito di Austin. Il pilota olandese della Red Bull, che si era già imposto nella sprint del sabato, conduce una gara totalmente in solitaria capitalizzando al meglio la pole position e guadagnando altri punti sulle McLaren di Lando Norris, secondo, e Oscar Piastri, quinto. A completare il podio la Ferrari di Charles Leclerc, che disputa un'ottima gara ma alla fine deve arrendersi a Norris, mentre Lewis Hamilton ha chiuso in quarta posizione. Le pagelle di Leo Turrini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - F1 Gp Austin 2025, le pagelle di Leo Turrini. Verstappen corre da solo, Leclerc tostissimo

