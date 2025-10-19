George Russell chiude con un opaco sesto posto il suo Gran Premio degli Stati Uniti, diciannovesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sullo splendido scenario del COTA – Circuit of the Americas di Austin, nel Texas, il pilota del team Mercedes è sembrato lontano anni luce rispetto a quanto visto nell’ultimo appuntamento di Singapore. Oggi la vittoria è andata a Max Verstappen che ha preceduto Lando Norris per 7.9 secondi, mentre completa il podio Charles Leclerc a 15.3. Quarta posizione per Lewis Hamilton a 28.5, quinta per Oscar Piastri a 29.6 mentre in sesta troviamo George Russell a 33. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, George Russell: “Non abbiamo mai avuto il ritmo giusto, il podio era un sogno in questo modo”