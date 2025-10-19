F1 George Russell | Non abbiamo mai avuto il ritmo giusto il podio era un sogno in questo modo
George Russell chiude con un opaco sesto posto il suo Gran Premio degli Stati Uniti, diciannovesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sullo splendido scenario del COTA – Circuit of the Americas di Austin, nel Texas, il pilota del team Mercedes è sembrato lontano anni luce rispetto a quanto visto nell’ultimo appuntamento di Singapore. Oggi la vittoria è andata a Max Verstappen che ha preceduto Lando Norris per 7.9 secondi, mentre completa il podio Charles Leclerc a 15.3. Quarta posizione per Lewis Hamilton a 28.5, quinta per Oscar Piastri a 29.6 mentre in sesta troviamo George Russell a 33. 🔗 Leggi su Oasport.it
News recenti che potrebbero piacerti
George Russell via X: “Race day in ” #mercedesamgf1 #georgerussell #formula1 #f12025 VIA: [GeorgeRussell63] - facebook.com Vai su Facebook
LAP 4/19 Max Verstappen retains his lead out front with George Russell and Carlos Sainz now making up the top three! We're still behind the Safety Car currently ? #F1Sprint #USGP - X Vai su X
F1 GP USA | Mercedes, Russell in seconda fila: “Siamo competitivi” - La Mercedes conclude una giornata positiva ad Austin, con George Russell che scatterà dalla quarta posizione nel Gran Premio degli Stati Uniti, e Kimi Antonelli settimo in griglia dopo una Sprint in c ... Come scrive f1grandprix.motorionline.com
F1. Verstappen domina la Sprint di Austin con Russell sul podio, ma Sainz sorprende: "Williams costante e nella mischia per la vittoria" - Max Verstappen conquista la Sprint del GP USA 2025 ad Austin: “Dobbiamo capire cos’è successo, ma la vittoria è la cosa più importante”. Si legge su automoto.it
F1, Lewis Hamilton: “Una buona qualifica, abbiamo estratto il massimo da gomme e vettura” - Lewis Hamilton sorride a metà al termine delle qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti, diciannovesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Lo riporta oasport.it