Frederic Vasseur preferisce mantenere i piedi ben saldi al terreno al termine delle qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti, diciannovesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sullo splendido scenario del COTA – Circuit of the Americas la scuderia Ferrari ha messo a segno un risultato positivo e sorprendente con Charles Leclerc che ha sfiorato la prima fila e Lewis Hamilton che ha chiuso ad un soffio dalla seconda. Davanti a tutti domani in gara (ore 21.00 italiane) scatterà Max Verstappen che ha firmato la pole position fermando i cronometri sull’1:32.510 rifilando ben 291 millesimi a Lando Norris (McLaren) mentre è terzo Charles Leclerc (Ferrari) a 297. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Frederic Vasseur: “Siamo cresciuti rispetto a ieri. Abbiamo estratto il massimo da gomme e vettura”