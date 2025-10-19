F1 Frederic Vasseur | Siamo cresciuti rispetto a ieri Abbiamo estratto il massimo da gomme e vettura
Frederic Vasseur preferisce mantenere i piedi ben saldi al terreno al termine delle qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti, diciannovesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sullo splendido scenario del COTA – Circuit of the Americas la scuderia Ferrari ha messo a segno un risultato positivo e sorprendente con Charles Leclerc che ha sfiorato la prima fila e Lewis Hamilton che ha chiuso ad un soffio dalla seconda. Davanti a tutti domani in gara (ore 21.00 italiane) scatterà Max Verstappen che ha firmato la pole position fermando i cronometri sull’1:32.510 rifilando ben 291 millesimi a Lando Norris (McLaren) mentre è terzo Charles Leclerc (Ferrari) a 297. 🔗 Leggi su Oasport.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Frederic Vasseur, team principal della Scuderia Ferrari, torna a parlare dopo le voci di un possibile avvicendamento con Christian Horner, nome che continua a circolare nei corridoi del muretto di Maranello Nonostante le speculazioni, Vasseur difende il pro - facebook.com Vai su Facebook
F1, Frederic Vasseur: “Ero consapevole che mi sarebbe piovuta addosso della m….a” - Dopo i tanti/troppi annunci della vigilia, il percorso della scuderia di Maranello in ... Si legge su oasport.it
Vasseur: “La preparazione delle gomme è stato l’aspetto decisivo. Podio? Vediamo…” - Il commento del team principal Ferrari Frederic Vasseur alle buone qualifiche di Austin da parte della Scuderia ... Riporta formulapassion.it
F1 | Ferrari, Vasseur: “Hamilton arrivato con grandi aspettative, ma c’è stato bisogno di calmarsi” - Il sette volte campione del mondo, che ha sposato il progetto tecnico del Cavallino concludendo il lungo e vincente cic ... Lo riporta f1grandprix.motorionline.com