F1 Frederic Vasseur fa mea culpa | Abbiamo interrotto troppo presto lo sviluppo della macchina ho sottovalutato l’aspetto psicologico che ciò poteva causare
Tra poche ore scatterà il Gran Premio degli Stati Uniti d’America 2025, diciannovesimo capitolo del Mondiale F1. La pole position è stata ieri ottenuto da un fantastico Max Verstappen che, dopo la vittoria nella Sprint Race, ora ha una nuova occasione per accorciare sulla vetta della classifica piloti, guidata sempre dalla McLaren di Oscar Piastri. Di fianco all’olandese partirà il britannico Lando Norris mentre aprirà la seconda fila Charles Leclerc. Passi in avanti dopo per la Ferrari dopo un venerdì amaro. Lewis Hamilton scatterà infatti in quinta posizione a testimonianza di un minimo miglioramento. 🔗 Leggi su Oasport.it
Scopri altri approfondimenti
https://www.oasport.it/2025/10/f1-frederic-vasseur-siamo-cresciuti-rispetto-a-ieri-abbiamo-estratto-il-massimo-da-gomme-e-vettura/ Frederic Vasseur è soddisfatto dopo le qualifiche del GP degli Stati Uniti e spiega perchè oggi la macchina abbia dato buoni se Vai su Facebook
F1, Frederic Vasseur fa mea culpa: “Abbiamo interrotto troppo presto lo sviluppo della macchina, ho sottovalutato l’aspetto psicologico che ciò poteva causare” - Tra poche ore scatterà il Gran Premio degli Stati Uniti d'America 2025, diciannovesimo capitolo del Mondiale F1. Secondo oasport.it
Vasseur: “Ho sottovalutato il contraccolpo psicologico di 17 gare senza sviluppi” - Il team principal francese ha sottolineato che la Ferrari ha patito un contraccolpo psicologico dai tanti GP senza aggiornamenti ... Si legge su formulapassion.it
F1, Elkann è netto sul futuro di Vasseur: l’annuncio - Il presidente della Ferrari, John Elkann, mette le cose in chiaro sul futuro di Fred Vasseur: le sue parole sono inequivocabili. sportface.it scrive