Dopo un periodo molto negativo, la Ferrari è tornata sul podio in questo Mondiale 2025 di F1. Ad Austin, in Texas, un grande Charles Leclerc ha colto il terzo posto di una gara in cui ha cercato fin dall’inizio di attaccare, duellando per la piazza d’onore con la McLaren di Lando Norris e cedendo al britannico solo nelle ultime tornate. Una bella prestazione per il monegasco, nella domenica in cui l’olandese Max Verstappen ha rafforzato ulteriormente la propria candidatura a rivale numero uno dei due alfieri di Woking (Lando Norris e Oscar Piastri) per il titolo iridato. A Maranello, un sorriso ci può essere, ma ora la parola d’ordine è continuità. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Frederic Vasseur: “Abbiamo concluso bene il week end ad Austin, l’obiettivo è il secondo posto tra i costruttori”