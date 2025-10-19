F1 Elkann è netto sul futuro di Vasseur | l’annuncio

Il presidente della Ferrari, John Elkann, mette le cose in chiaro sul futuro di Fred Vasseur: le sue parole sono inequivocabili. È una stagione no per la Ferrari. Le aspettative erano decisamente ben altre, sopratutto dopo l’arrivo del sette volte campione mondiale Lewis Hamilton. La Scuderia di Maranello ha deluso tutti, compreso i suoi fan, che indicano tra i primi responsabili il team principal, Federic Vasseur. La sua gestione sta lasciando molto a desiderare, creando malcontento all’interno del mondo Ferrari. Nonostante ciò, le recenti parole di John Elkann lasciano davvero pochi dubbi sul prossimo futuro di Vasseur. 🔗 Leggi su Sportface.it