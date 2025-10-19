F1 Elkann è netto sul futuro di Vasseur | l’annuncio
Il presidente della Ferrari, John Elkann, mette le cose in chiaro sul futuro di Fred Vasseur: le sue parole sono inequivocabili. È una stagione no per la Ferrari. Le aspettative erano decisamente ben altre, sopratutto dopo l’arrivo del sette volte campione mondiale Lewis Hamilton. La Scuderia di Maranello ha deluso tutti, compreso i suoi fan, che indicano tra i primi responsabili il team principal, Federic Vasseur. La sua gestione sta lasciando molto a desiderare, creando malcontento all’interno del mondo Ferrari. Nonostante ciò, le recenti parole di John Elkann lasciano davvero pochi dubbi sul prossimo futuro di Vasseur. 🔗 Leggi su Sportface.it
Argomenti simili trattati di recente
Al netto degli ennesimi scempi arbitrali (ringraziamo sempre l'appecoramento a Gravina e soci di John Elkann), questa squadra, nel settore nevralgico del campo, ha carenze enormi. Carenze che, di mercato in mercato, peggiorano. #Elkannvattene #Juventus - X Vai su X
Chi sono Kerstin Lutz e Diva Moriani: le due candidate Exor per il CdA Juve Quest’oggi la holding della famiglia Agnelli-Elkann ha presentato la propria lista di nove candidati. Exor, la holding della famiglia Agnelli-Elkann che controlla la Juventus, ha pubblica Vai su Facebook