F1 Charles Leclerc | Sorpreso del 3° posto! La macchina varia le prestazioni anche senza cambiare nulla
Charles Leclerc è sorridente e sorpreso allo stesso tempo dopo aver centrato la terza posizione al termine delle qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti, diciannovesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sullo splendido scenario del COTA – Circuit of the Americas il pilota monegasco temeva un’altra qualifica complicata come quella di ieri per la Sprint Race e, invece, ha sfiorato la prima fila per soli 6 millesimi. Max Verstappen, infatti, ha messo le mani sulla pole con un ottimo tempo di 1:32.510 e 291 millesimi su Lando Norris (McLaren) mentre è terzo proprio Charles Leclerc (Ferrari) a 297. 🔗 Leggi su Oasport.it
