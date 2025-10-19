F1 Austin 2025 COMMENTO LIVE Duello Papaya per il titolo piloti!
Commenta con noi in diretta la gara di Austin! Inizia un finale di stagione infuocato per la Formula 1 2025: con il titolo costruttori già assegnato, la lotta si concentra tutta sul mondiale piloti. I due Papaya sono finalmente pronti (speriamo!) a sfidarsi ruota a ruota, mentre Verstappen e Russell — i due outsider più in forma del momento — sono lì, pronti a sfruttare ogni occasione. E le Rosse? La speranza di rivederle competitive non manca, così come quella di assistere a qualche gara “sorpresa” da parte di chi non guida auto da prima fila (vedi Alonso, Sainz o un pilota Racing Bull). Insomma, nel weekend texano di Austin ci sono tutti gli ingredienti per due gare spettacolari — ricordate che ci sarà anche la Sprint Race!? Unisciti alla diretta, commenta con noi e vivi ogni giro come se fossi in pista!. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altre letture consigliate
Gp Austin, Verstappen in pole position davanti a Norris e Leclerc. La griglia di partenza Link articolo nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook
Charles Leclerc ha chiuso la qualifica Sprint ad Austin in decima posizione, evidenziando le difficoltà della Ferrari nel trovare prestazione e aderenza Link dell'articolo nel primo commento Foto: http://x.com/ #F1 #F1News #newsf1 #motorsport #f12025 #f - X Vai su X
Oggi la Gara F1 a Austin – Orari GP America - Ecco tutti gli orari della gara della domenica a Austin F1 USA. Lo riporta f1ingenerale.com
LIVE F1 Usa, alle 21 la gara: Verstappen dalla pole. Leclerc 3°, Hamilton 5° - Il Gran Premio Msc Cruises degli Stati Uniti d'America 2025, in programma da venerdì 17 a domenica 19 ottobre, verrà trasmesso su Sky Sport F1 (canale 207, anche in mobilità su SkyGo) e in streaming s ... Riporta gazzetta.it
GP USA 2025, gara: Verstappen all’attacco dalla pole, si parte alle 21.00 – DIRETTA - Segui la cronaca minuto per minuto in diretta della gara, momento clou del weekend del GP Usa F1 LIVE dalle 20. Segnala formulapassion.it