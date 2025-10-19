Mancano poche ore al Gran Premio degli Stati Uniti d’America 2025, diciannovesimo appuntamento del Mondiale F1. Max Verstappen ha concluso ieri un sabato perfetto, conquistando la vittoria nella Sprint Race e la pole position per la gara lunga di oggi. L’olandese spera di recuperare ancora punti sul duo McLaren in testa alla classifica piloti. Il quattro volte campione del mondo sarà affiancato in griglia da Lando Norris mentre Charles Leclerc aprirà la seconda fila. Solo sesta l’altra monoposto “papaya” guidata dal leader del Mondiale Oscar Piastri. Weekend opaco fino a questo momento quello disputato dall’australiano, che deve reagire a questo periodo di crisi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Andrea Stella: “Piastri deve ritrovare la fiducia, ad Austin si deve spingere al massimo”