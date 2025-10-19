F1 ad Austin vittoria per Verstappen davanti Norris ed un ottimo Leclerc
Vittoria per Max Verstappen sul circuito di Austin, Texas; dopo aver vinto la sprint, l'olandese fa il bis e mantiene sempre più vivo il Mondiale di F1. L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it
F1 Gp Austin, le qualifiche: Verstappen in pole dopo la vittoria della Sprint. Max Verstappen ottiene la pole del Gp degli Stati Uniti, Il pilota della Red Bull con il tempo di 1'32"510 ha preceduto la McLaren di Lando Norris, In seconda fila la Ferrari di Charles Le - facebook.com Vai su Facebook
Il Cannibale si prende anche la pole Dopo la vittoria nella Sprint di Austin, super Max partirà in pole nella gara di domani Qualche brivido nel finale per la bandiera. Lando Norris al fotofinish si piazza in seconda posizione, Leclerc partirà terzo #Tuttospo - X Vai su X
F1 Gp Austin, la gara in diretta: Verstappen in testa, Leclerc resiste al secondo posto davanti a Norris. Quarto Hamilton - Lewis è in un buon periodo di progressione, non è mai salito sul podio con la Ferrari. Lo riporta corriere.it
F1 GP Usa, vince Verstappen: le emozioni dell'ultimo giro ad Austin. VIDEO - La Sprint Race di Austin si chiude sotto regime di Safety Car: Max Verstappen conquista la vittoria e altri 8 punti preziosi per la corsa al titolo, dopo il contatto iniziale tra le due McLaren. Riporta sport.sky.it
F1 Gp Austin, le qualifiche: Verstappen in pole dopo la vittoria della Sprint. McLaren choc, Mondiale riaperto. Leclerc parte 3°, Hamilton 5° - In Texas l'australiano della McLaren la fa grossa e centra in pieno il compagno di squadra, l'olandese riapre così la lotta per il titolo. Lo riporta corriere.it