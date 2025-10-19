F1 ad Austin vittoria per Verstappen davanti Norris ed un ottimo Leclerc

Mondouomo.it | 19 ott 2025

Vittoria per Max Verstappen sul circuito di Austin, Texas; dopo aver vinto la sprint, l'olandese fa il bis e mantiene sempre più vivo il Mondiale di F1. L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it

© Mondouomo.it - F1 ad Austin, vittoria per Verstappen davanti Norris ed un ottimo Leclerc.

