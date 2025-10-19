F1 ad Austin domina Verstappen Leclerc beffato nel finale da Norris Hamilton 4°

Il weekend texano della Formula 1 si chiude come non molti si sarebbero aspettati, con una Ferrari davvero competitiva. Se l’attenzione di tutti si concentra sulla lotta per il titolo piloti, Charles Leclerc e Lewis Hamilton entrano di prepotenza nel duello tra Red Bull e McLaren, togliendo punti preziosi alle due Papaya. Se Verstappen chiude con l’ennesima vittoria dominando il Gp degli Stati Uniti dal primo all’ultimo giro, ad intrattenere il pubblico di Austin ci pensa il duello infinito tra Leclerc e Norris. L’inglese ed il monegasco battagliano a lungo, con il ferrarista che si difende alla grande ma, dopo aver riconquistato il secondo posto ai box, è costretto a cederlo a tre giri dalla fine. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

