Ex colf muore e lascia un milione alla casa di riposo | La credevano povera ma aveva investito in borsa

La scoperta alla morte della 79enne Anna Maria Battistuzzi nei giorni scorsi, quando dal testamento è emerso che aveva lasciato tutto alla casa di riposo in cui voleva andare e che non aveva potuto accettarla per mancanza di posti disponibili. "Non conoscevamo la signora. È stata una sorpresa" confermato dalla struttura di Conegliano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

