Un post social della AEW che mostrava uno degli spot più violenti di WrestleDream ha scatenato la dura reazione di Sarah Stock, ex coach WWE e AEW, nonché leggenda delle indy, che non ha usato mezzi termini per condannare quanto visto nel match I Quit tra Jon Moxley e Darby Allin. “Le madri dovrebbero spegnere la TV”. La AEW aveva pubblicato una clip dello spot in cui Moxley spinge la testa di Allin in un acquario pieno d’acqua durante il pay-per-view di sabato, accompagnata dalla didascalia “Qualcuno fermi tutto questo!”. La risposta di Stock non si è fatta attendere ed è stata durissima: “Sapete chi dovrebbe fermare questo? Le madri. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Ex coach AEW dopo WrestleDream: “Potrebbero morire dei bambini imitando quello spot”