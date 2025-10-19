Ex coach AEW dopo WrestleDream | Potrebbero morire dei bambini imitando quello spot
Un post social della AEW che mostrava uno degli spot più violenti di WrestleDream ha scatenato la dura reazione di Sarah Stock, ex coach WWE e AEW, nonché leggenda delle indy, che non ha usato mezzi termini per condannare quanto visto nel match I Quit tra Jon Moxley e Darby Allin. “Le madri dovrebbero spegnere la TV”. La AEW aveva pubblicato una clip dello spot in cui Moxley spinge la testa di Allin in un acquario pieno d’acqua durante il pay-per-view di sabato, accompagnata dalla didascalia “Qualcuno fermi tutto questo!”. La risposta di Stock non si è fatta attendere ed è stata durissima: “Sapete chi dovrebbe fermare questo? Le madri. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
Scopri altri approfondimenti
Un breve estratto delle parole di coach Pillastrini dopo la sconfitta della sua Cividale contro Ruvo fonte: UEB Cividale - facebook.com Vai su Facebook
Le parole di coach Messina dopo la vittoria della Supercoppa Sei pronto per la prima giornata di campionato? Abbonati e guardalo su LBATV Inserisci il codice “lbatvwelcome” e approfitta di un mese gratis sul piano Annuale https://bit.ly/LBATVF2fb #LB - X Vai su X
Ex stella della WWE contatta Tony Khan dopo il debutto a sorpresa in AEW - L´ex talento della WWE Sareee, conosciuta come Sarray in NXT, ha ufficialmente fatto il suo ingresso nel mondo di Tony Khan e ha fatto in modo che i fan lo sapessero. Segnala worldwrestling.it