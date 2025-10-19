Eurostat la Campania tra le 3 regioni Ue più a rischio povertà | polemica contro De Luca

Guyana francese, Calabria e Campania sono le regioni con i più alti tassi di rischio di povertà o esclusione sociale in Europa. E' quanto emerge dai dati diffusi da Eurostat al 2024. Dopo la Guyana francese (59,5%), la Calabria registra un tasso di vulnerabilità del 48,8%, seguita dalla città. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

