Eurostat la Campania tra le 3 regioni Ue più a rischio povertà | polemica contro De Luca

Salernotoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Guyana francese, Calabria e Campania sono le regioni con i più alti tassi di rischio di povertà o esclusione sociale in Europa. E' quanto emerge dai dati diffusi da Eurostat al 2024. Dopo la Guyana francese (59,5%), la Calabria registra un tasso di vulnerabilità del 48,8%, seguita dalla città. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

eurostat campania 3 regioniPovertà, Eurostat: Calabria, Campania e Guyana francese tra le regioni Ue a più alto rischio - Italia spaccata in due - Le regioni europee con il tasso di povertà più alto, più del doppio della media europea, sono la Guyana (che non è in Europa ma è Territorio d'Oltremare francese), con il 59,5 per cento di persone a r ... Riporta affaritaliani.it

eurostat campania 3 regioniCalabria e Campania tra le regioni europee a più alto rischio povertà - Eurostat 2024: Calabria e Campania tra le regioni europee più povere, mentre Bolzano registra il tasso di rischio più basso dell’Ue. Si legge su blitzquotidiano.it

eurostat campania 3 regioniCalabria, Campania e Guyana francese prime regioni in Europa per rischio povertà - Guyana francese, Calabria e Campania sono le regioni con i più alti tassi di rischio di povertà o esclusione sociale in Europa. Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Eurostat Campania 3 Regioni