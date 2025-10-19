Eurostat la Campania tra 3 regioni Ue più a rischio povertà | polemica contro De Luca

Salernotoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Guyana francese, Calabria e Campania sono le regioni con i più alti tassi di rischio di povertà o esclusione sociale in Europa. E' quanto emerge dai dati diffusi da Eurostat al 2024. Dopo la Guyana francese (59,5%), la Calabria registra un tasso di vulnerabilità del 48,8%, seguita dalla città. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

eurostat campania 3 regioniPovertà, Eurostat: Calabria, Campania e Guyana francese tra le regioni Ue a più alto rischio - Italia spaccata in due - Le regioni europee con il tasso di povertà più alto, più del doppio della media europea, sono la Guyana (che non è in Europa ma è Territorio d'Oltremare francese), con il 59,5 per cento di persone a r ... Da affaritaliani.it

eurostat campania 3 regioniCalabria, Campania e Guyana francese prime regioni in Europa per rischio povertà - Guyana francese, Calabria e Campania sono le regioni con i più alti tassi di rischio di povertà o esclusione sociale in Europa. Riporta ansa.it

eurostat campania 3 regioniCampania prima in Europa per rischio povertà insieme a Guyana Francese e Calabria - I dati Eurostat confermano che la regione dell'Italia meridionale è tra quelle coi maggiori tassi di povertà ed esclusione sociale in Europa ... Lo riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Eurostat Campania 3 Regioni