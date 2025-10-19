Esplorazione dei farmaci GLP-1 | effetti collaterali comuni e considerazioni importanti

Scopri gli effetti dei farmaci GLP-1 sulla gestione del peso e come gestire i loro effetti collaterali. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it © Donnemagazine.it - Esplorazione dei farmaci GLP-1: effetti collaterali comuni e considerazioni importanti

Leggi anche questi approfondimenti

Questa sera, giovedì 16 ottobre: "Rovereto reale e immaginaria". Un’ esplorazione notturna tra esperienze personali e desideri collettivi Giovedì 16 ottobre ore 20.00 Partenza: davanti al Mart, Corso Bettini 43, Rovereto L’appuntamento è organizzato dal - facebook.com Vai su Facebook

Farmaci GLP-1 per la perdita di peso e insorgenza di problemi alla vista: il collegamento secondo nuovi studi - Assumere farmaci per il diabete e l'obesità a base di semaglutide e tirzepatide potrebbe determinare un piccolo aumento del rischio di gravi patologie oculari. Da vanityfair.it

GLP-1. Una molecola antidiabete che protegge anche dal rischio di infarti ed ictus - Lo ha dimostrato uno studio in collaborazione tra l’Università Cattolica e quella di Tor Vergata. Come scrive quotidianosanita.it

Serena Williams dimagrita di 14 kg con un farmaco: il GLP-1. Cos'è e a cosa serve? Il messaggio dell'ex tennista - Serena Williams, icona mondiale del tennis, ha recentemente condiviso il suo percorso di dimagrimento post- Riporta ilmessaggero.it