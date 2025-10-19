Esordio per Bailey alla Roma può essere utile | Spero di aiutare la squadra
Di certo non la serata che tutto il popolo giallorosso si attendeva, per una Roma distratta in avvio e sconfitta da un’Inter contro la quale almeno un pareggio si poteva strappare. Tanti rimpianti e scelte discutibili da parte di Gasperini nell’11 iniziale, ma certamente non è tutto da buttare ciò che si è visto all’ Olimpico: la prestazione è stata nel complesso buona, la squadra ha dimostrato di avere le qualità per giocarsela con chiunque ed è arrivato anche l’esordio in giallorosso di Leon Bailey, a sorpresa convocato ed utilizzato nel finale di partita. Gettato nella mischia per provare a recuperare il risultato, dopo quasi due mesi ai box, non ci si poteva certo aspettare faville, ma il giamaicano ha subito fatto capire di avere nelle corde la voglia di puntare l’uomo per saltarlo e creare occasioni da gol, qualcosa che alla Roma serve come il pane. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Approfondisci con queste news
GALLERY - La #Roma cade all'Olimpico contro l'#Inter, esordio per #Bailey #ASRoma - X Vai su X
Bailey torna in gruppo. Angelino verso il forfait Il Tempo (G.Turchetti) Finalmente Bailey. Dopo un paio di settimane di lavoro individuale, ieri l'attaccante in prestito dall'Aston Villa è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo. Il giamaicano è guarito dalla lesion - facebook.com Vai su Facebook
L'intervista a Bailey dopo Roma-Inter - "Ovviamente non posso essere felice, perché il risultato non è stato a nostro favore, ma posso dire di essere contento per essere rientrato. Riporta asroma.com
GALLERY - La Roma cade all'Olimpico contro l'Inter, esordio per Bailey - 0 per l'Inter allo Stadio Olimpico la sfida valida per la settima giornata di campionato: alla Roma non bastano le numerose occasioni degli ultimi minuti, decide la partita la rete di Bonny ... Come scrive ilromanista.eu
VIDEO - Bailey: "Non sono felice a causa del risultato. Spero di essere utile alla Roma" - L'attaccante giamaicano dopo il ko contro l'Inter: "Il mio non è stato un inizio fortunato. Secondo ilromanista.eu