Di certo non la serata che tutto il popolo giallorosso si attendeva, per una Roma distratta in avvio e sconfitta da un’Inter contro la quale almeno un pareggio si poteva strappare. Tanti rimpianti e scelte discutibili da parte di Gasperini nell’11 iniziale, ma certamente non è tutto da buttare ciò che si è visto all’ Olimpico: la prestazione è stata nel complesso buona, la squadra ha dimostrato di avere le qualità per giocarsela con chiunque ed è arrivato anche l’esordio in giallorosso di Leon Bailey, a sorpresa convocato ed utilizzato nel finale di partita. Gettato nella mischia per provare a recuperare il risultato, dopo quasi due mesi ai box, non ci si poteva certo aspettare faville, ma il giamaicano ha subito fatto capire di avere nelle corde la voglia di puntare l’uomo per saltarlo e creare occasioni da gol, qualcosa che alla Roma serve come il pane. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Esordio per Bailey, alla Roma può essere utile: “Spero di aiutare la squadra”