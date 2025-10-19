Esonero Tudor ci sono tre nomi | la Juventus cambia subito?

La sconfitta della Juventus a Como ha portato a parlare dell’esonero di Igor Tudor, possibile subito già domani mattina. Ci sono tre nomi. Nelle ultime ore la situazione è diventata molto complicata in casa Juve, non tanto per la sconfitta e il risultati della gara del Sinigaglia, ma più per motivi prettamente legati all’idea di calcio proposta. (ANSA) TvPlay.it Tudor era arrivato a Torino a nove partite dalla fine dello scorso campionato, trascinando la squadra in Champions League dopo la situazione resa complessa dalla gestione di Thiago Motta. 🔗 Leggi su Tvplay.it

© Tvplay.it - Esonero Tudor, ci sono tre nomi: la Juventus cambia subito?

