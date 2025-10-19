Domenica all’insegna delle due ruote, con un’inversione di tendenza. Tavullia, nota terra dei motori, stavolta riduce la velocità e punta ancora una volta, dopo l’inaugurazione in estate di una nuova rete sentieristica, a valorizzare il territorio. Gabicce Mare, porta del parco regionale del San Bartolo e vocata a un turismo slow, apre invece la sua spiaggia al rombo dei motori delle moto da enduro e alle iniziative del Rally delle Marche. L’altro giorno a Gabicce Mare ha preso il via l’iniziativa che fino ad oggi, con partenza e arrivo a piazza Valbruna a Gabicce Monte, offre la possibilità di effettuare percorsi di diversa lunghezza lungo le strade dell’entroterra, sia sterrate sia su asfalto, con passaggi anche sulla spiaggia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Esibizioni di moto in spiaggia: polemiche, non solo degli ambientalisti