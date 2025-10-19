Escursionista soccorso sull' Etna dai vigili del fuoco e trasportato in ospedale con l' elicottero

Un escursionista tedesco di 65 anni è stato soccorso ieri in località Grotta del Gelo sull’Etna, dopo aver accusato problemi agli arti inferiori. L’intervento è stato effettuato dall’elicottero dei vigili del fuoco “Drago 146”, su richiesta della sala operativa del comando provinciale di Catania. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

