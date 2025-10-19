Esce di strada e si schianta contro la barra di protezione

Momenti di apprensione nelle prime ore del mattino di domenica 19 ottobre al Passo della Mendola dove un uomo, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo dell’auto ed è uscito dalla carreggiata andando a sbattere contro una sbarra di protezione. Un fattore, quest’ultimo, che si è. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

+++ L’auto esce di strada in curva: muore un 20enne, altri tre amici feriti +++ - facebook.com Vai su Facebook

Anziano esce di casa e vaga in strada confuso, ritrovato dagli agenti https://ift.tt/ZQ3OMlf - X Vai su X

Incidente a Cervere: auto fuori strada si schianta contro un distributore sulla SS231 - Intervento di Vigili del Fuoco, 118 e Carabinieri: traffico rallentato, in corso gli accertamenti sulle cause dell’impatto ... Come scrive targatocn.it

Automobilista perde il controllo dell'auto, esce di strada e si schianta contro l'ingresso di una casa: ferito il marito - Sbanda ed esce di strada, attraversa un giardino privato e demolisce l'ingresso di una graziosa casetta singola. Segnala ilgazzettino.it

Esce dal lavoro a Borgo San Giovanni e si schianta alla rotonda, paura per un 44enne - Finisce il turno di lavoro e va a casa in auto, ma subito alla prima rotonda, forse per disattenzione, forse per stanchezza, tira dritto e si schianta contro il guardrail. Scrive ilcittadino.it