Esame a Urbino Mariotti | Il Chiesanuova deve ritrovare la fiducia

Il primo dei due viaggi nel Pesarese ha causato il cambio in panchina, a Chiesanuova ci si augura che la seconda trasferta da quelle parti possa invece far cambiare orizzonti dopo il brutto avvio. Alle 15.30 stadio "Montefeltro" inizia in campionato, dopo l’esordio in Coppa Italia, la nuova era biancorossa con Gastone Mariotti in panchina. Il tecnico, peraltro pesarese, vive dunque la prima volta contro un avversario scorbutico che ha 5 punti in più, 8 a 3, e che una settimana fa ha violato Matelica. Forse però il primo avversario del Chiesanuova è proprio se stesso: "Ho avuto modo di vedere dal vivo il Chiesanuova domenica ad Urbania – afferma Mariotti – e posso dire che non ha giocato male, tuttavia dopo aver preso il primo gol i giocatori hanno abbassato la testa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

