Erogati 2006 assegni di inclusione a Pescara nel 2024 crescono i numeri del Pronto intervento sociale
Nel 2025 il Comune di Pescara ha erogato 2006 assegni di inclusione, meno rispetto a quelli dell’anno precedente per una città che è comunque quella che ne eroga di più alle famiglie nel Paese (dati Istat), ma allo stesso tempo ha seguito un maggior numero di persone con il Pis (Pronto intervento. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
