Eroe Suzuki salva il Parma al 96' parando il rigore a Cornet

Parmatoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nulla di fatto al Ferraris tra Genoa e Parma, 0-0 il risultato finale con gli ospiti che resistono in dieci da poco prima della fine del primo tempo, con il portiere degli emiliani, Suzuki, che salva tutto fino alla fine, parando anche un rigore sul finale a tempo scaduto da 4 minuti.Al 28' gol. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

