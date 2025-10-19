Era ricercato per furto | la Polizia lo trova a Miramare e lo arresta

Ricercato per furto, è stato trovato e ammanettato a Rimini. Durante un’attività di controllo in zona Miramare della Polizia di Stato, un equipaggio di volante nei giorni scorsi ha fermato un'auto alla guida della quale si trovava un cittadino italiano di 30 anni, proveniente da fuori provincia e. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Ricercato per furto in casa di un’anziana: arrestato 35enne dopo mesi di latitanza - facebook.com Vai su Facebook

#Milano, ricercato internazionale per furto aggravato: arrestato dalla Polizia di Stato - https://ilmetropolitano.it/2025/10/13/milano-ricercato-internazionale-per-furto-aggravato-arrestato-dalla-polizia-di-stato/… #ilmetropolitano - X Vai su X

Arrestato a Miramare un 30enne ricercato in tutta Italia per furti - È finito in manette un uomo di 30 anni, originario di fuori provincia, ricercato a livello nazionale per una serie di reati contro il patrimonio. Riporta chiamamicitta.it

Milano, ricercato internazionale per furto aggravato: arrestato dalla Polizia di Stato - Gli accertamenti effettuati in banca dati hanno confermato la sua reale identità e la presenza di un mandato di arresto internazionale con richiesta di estradizione nelle Filippine ... Come scrive msn.com

Milano, bloccato a Lampugnano bus in partenza per Amsterdam: l'autista era un ladro ricercato nelle Filippine. Ora rischia 20 anni di carcere - L'uomo, Eric Bello, due anni fa era scappato con il portavalori che gli era stato affidato nel suo Paese natale: bottino 50 mila euro. Come scrive milano.corriere.it