Era in stato confusionale Ritrovato assistito e riaccompagnato a casa
Non si sono limitati a trovarlo e soccorrerlo, ma lo hanno riportato a casa. Un episodio, quello segnalato da Laura Mora, che è "grande segnale di fiducia e speranza per tutti i cittadini". "In un clima generale di sfiducia nei confronti delle istituzioni, posso dire di aver goduto di un servizio eccezionale sotto ogni aspetto" scrive. Il marito, disorientrato, martedì è uscito senza dare alcun avviso. Lo ha ritrovato la Polizia Stradale di Pontremoli che lo ha accompagnato per una valutazione clinica al Pronto Soccorso. Era pronta a raggiungere Pontremoli per recuperare il marito e riportarlo a casa ma "gli stessi agenti si sono offerti (direi affettuosamente imposti, vista l’ora ormai tarda) di accompagnarlo a casa loro", e portare anche la sua auto, impiegando quindi più uomini. 🔗 Leggi su Lanazione.it
