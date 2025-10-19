Equitazione | l’olandese Sanne Thijssen fa sua la prima tappa della Jumping World Cup a Oslo
Una nuova stagione della FEI Jumping World Cup si è ufficialmente aperta a Oslo. Sul percorso norvegese i primi verdetti hanno preso forma consegnando sia la fisionomia della tappa scandinava sia di quella dell’iniziale classifica generale della rassegna. A vincere è stata l’olandese Sanne Thijssen: in sella a Cupcake Z, l’amazzone classe 1998 è riuscita a spuntarla al jump off con un “netto” da 38.28, dopo che aveva trovato un tracciato pulito anche nello start round. Buon secondo posto per il brasiliano Yuri Mansur, montante Qh Alfons Santo Antonio e capace anche lui di timbrare il “clear” in 40. 🔗 Leggi su Oasport.it
