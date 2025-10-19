Equitazione | Anastasia Nielesen irrompe nel Global Champions Tour di Rabat Gaudiano a centro gruppo

La 15esima tappa del Global Champions Tour 2025 si è conclusa da pochi minuti. Sul tracciato a ostacoli di Rabat, a vincere a sorpresa è stata la giovanissima monegasca Anastasia Nielsen strabiliando nella capitale marocchina. L’amazzone classe 2006, in sella ad Action Man, è riuscita a battere tutta la concorrenza al jump off – dopo aver trovato il netto nel round iniziale – con un percorso senza sbavature coperto in 50.25: soddisfazione immensa per l’atleta delle Iron Dames numero 227 del ranking internazionale. Alle sue spalle, in seconda e terza posizione, hanno completato il podio il danese Andreas Schou (su Napoli vh Nederassenthof), che nella manche di assegnazione della vittoria ha concluso a 45. 🔗 Leggi su Oasport.it

