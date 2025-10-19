Enzo Iacchetti | Fra quattro mesi divento nonno e poi il messaggio di Carlo Conti per Sanremo

Enzo Iacchetti è stato ospite della puntata del 19 ottobre di Domenica In. Il noto volto tv ha raccontato alcuni momenti della sua carriera, ha annunciato che diventerà nonno e ha ricevuto anche una proposta da Carlo Conti per Sanremo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

enzo iacchetti quattro mesiEnzo Iacchetti e il nuovo libro: «Papà non ha mai accettato la mia carriera» - Una volta ha sentito Piero Angela raccontare che la vita umana, al cospetto dell'Universo, non è che ... Si legge su msn.com

Enzo Iacchetti: «Con papà sempre in contrasto, mamma di me disse "questo non lo voglio". Maurizio Costanzo mi ha capito» - Enzo Iacchetti si racconta nel suo nuovo libro “25 minuti di felicità – Senza mai perdere la malinconia”, in uscita l’8 ottobre per Bompiani. Da leggo.it

