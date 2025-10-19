Enzo Iacchetti fango sul governo | In cosa è brava Meloni
Il nuovo paladino della sinistra? Enzo Iacchetti. Il comico è passato dal condurre Striscia la Notizia all'occupare i salotti televisivi. Prima con la sua battaglia pro-Pal, poi con quella anti-governo. Ed è così che ospite di Accordi&Disaccordi in onda sul Nove sabato 18 ottobre ha attaccato: "La Meloni è bravissima a non dire nulla, a sfuggire ai giornalisti e a tenere insieme un governo fatto di inquisiti, di persone senza laurea o che la conseguono quando sono già ministri". Insomma, l'ennesimo fango gratuito. Ma d'altronde non è una novità. Già ospite di È sempre Cartabianca Iacchetti aveva detto: "Ho un sogno, vorrei sentire il capo del nostro governo dire: sono Giorgia, sono una madre, sono cristiana e provo un dolore immenso per tutti i bambini trucidati senza pietà. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
