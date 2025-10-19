Entrata del Noa | niente parcheggi per i disabili

Usb insieme alla Consulta popolare per la sanità con Marco Lenzoni (nella foto) e il Comitato di salute pubblica torna sulla questione parcheggi al Noa a pagamento. "Una vergognosa tassa – scrivono –che viene chiesta ai malati per parcheggiare non è l’unica vergogna, come avevamo già denunciato in passato, esiste un grave problema di carenza di parcheggi per invalidi davanti all’entrata della struttura, per un bacino di utenza di oltre 200.000 abitanti. Davanti all’entrata ci sono soltanto due posti per disabili. Durante le due giornate di presidio protesta “gli accampati della sanità” abbiamo avuto modo inoltre di constatare che la segnaletica per indicare i parcheggi invalidi previsti al Noa che il direttore sanitario Biselli aveva promesso più di un anno fa non è ancora stata realizzata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

