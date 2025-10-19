Enrico Totaro dedicato a Ermanno Corsi il nuovo libro su Anacapri

di Raffaele Vacca È dedicato ad Ermanno Corsi, che è stato “grande giornalista ma principalmente amante della quieta Anacapri”, il libro “Anacapri conservare la tradizione” di Enrico Totaro, edito da Il Grifo, che è stato presentato giovedì scorso nella Lanterna Verde dell’Hotel San Michele di Anacapri. A presentarlo sono stati Alessandro Maresca, imprenditore e coltivatore di campi anacapresi, Ivana Corsi, pediatra presso gli Ospedali Capilupi e Loreto Mare, e lo stesso Enrico Totaro, che è giornalista pubblicista dal 1971, autore di varie pubblicazioni, risiede a Napoli ma è, da molti anni, anacaprese di elezione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it