Enrico Tiero e l' indagine per corruzione | riceve un messaggio poi cerca e scopre la webcam nel suo studio

C'è un particolare che emerge nell'inchiesta che ha portato ieri, 18 ottobre, all'arresto ai domiciliari di Enrico Tiero, consigliere alla Pisana tra le fila di Fratelli d'Italia. Riguarda un episodio ricostruito dal gip che ha firmato l'ordinanza cautelare e che risale al 30 gennaio 2024, mentre. 🔗 Leggi su Latinatoday.it