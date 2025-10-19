Enrico Tiero e l' indagine per corruzione | riceve un messaggio poi cerca e scopre la webcam nel suo studio
C'è un particolare che emerge nell'inchiesta che ha portato ieri, 18 ottobre, all'arresto ai domiciliari di Enrico Tiero, consigliere alla Pisana tra le fila di Fratelli d'Italia. Riguarda un episodio ricostruito dal gip che ha firmato l'ordinanza cautelare e che risale al 30 gennaio 2024, mentre. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Approfondisci con queste news
Il consigliere Enrico Tiero è stato arrestato ieri: per lui, accusato di corruzione, sono scattati i domiciliari. Cosa potrebbe succedere adesso nel Consiglio regionale del Lazio: https://fanpa.ge/cb2bN - facebook.com Vai su Facebook
Corruzione a Latina, Enrico Tiero ai domiciliari https://ilfaroonline.it/2025/10/18/corruzione-a-latina-enrico-tiero-ai-domiciliari/621150/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter… #news #notizie #cronaca - X Vai su X
Corruzione, il consigliere regionale Enrico Tiero ascoltato dal gip a Latina - Il giudice dovrà decidere sulla richiesta di domiciliari avanzata dalla procura. Segnala rainews.it
Cosa succede nella Regione Lazio dopo l’arresto del consigliere FdI Enrico Tiero accusato di corruzione - Il consigliere Enrico Tiero è stato arrestato ieri: per lui, accusato di corruzione, sono scattati i domiciliari ... Si legge su fanpage.it
Tiero, il Tribunale di Latina dispone gli arresti domiciliari - Arrestato il consigliere regionale Enrico Tiero nell’ambito di un’inchiesta per corruzione: la Procura contesta agevolazioni a imprenditori e una somma di 6. Riporta latinaquotidiano.it