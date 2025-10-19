Enrico Mentana | Il pubblico è Pro Pal Nonostante il 7 ottobre

Quotidiano.net | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Il 7 ottobre, il riflesso di tutti noi che facciamo informazione è stato raccontare un truce, terrificante, orrendo attacco compiuto dai terroristi contro i kibbutz e il Nova Festival dello Stato democratico di Israele. Quindi l’individuazione subito di una responsabilità da una parte. Con un racconto che nei giorni successivi restava attorno a questo fatto. Invece l’opinione pubblica, per conto suo, andava dalla parte dei palestinesi. L’informazione si è trovata spiazzata, soprattutto generazionalmente, ma non solo". Lo ha detto il direttore del tg di La 7 Enrico Mentana (nella foto) intervenendo ieri al panel ‘Verità in tempo reale’ nel corso del ‘Festival Luce!’. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

