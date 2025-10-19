Enrico Mentana | Il pubblico è Pro Pal Nonostante il 7 ottobre

"Il 7 ottobre, il riflesso di tutti noi che facciamo informazione è stato raccontare un truce, terrificante, orrendo attacco compiuto dai terroristi contro i kibbutz e il Nova Festival dello Stato democratico di Israele. Quindi l’individuazione subito di una responsabilità da una parte. Con un racconto che nei giorni successivi restava attorno a questo fatto. Invece l’opinione pubblica, per conto suo, andava dalla parte dei palestinesi. L’informazione si è trovata spiazzata, soprattutto generazionalmente, ma non solo". Lo ha detto il direttore del tg di La 7 Enrico Mentana (nella foto) intervenendo ieri al panel ‘Verità in tempo reale’ nel corso del ‘Festival Luce!’. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Enrico Mentana: "Il pubblico è Pro Pal. Nonostante il 7 ottobre"

Altre letture consigliate

Possiamo finalmente annunciarvi il primo ospite della nuova edizione delle Lectio Petri: Enrico Mentana. Il primo appuntamento del nuovo ciclo, dedicato al tempo, sarà il 21 ottobre, alle 19:00, presso la Basilica di San Pietro in Vaticano. Per partecipare e ri - facebook.com Vai su Facebook

Accordo di pace, Enrico Mentana spiega in diretta perché non sarà presente Netanyahu https://tg.la7.it/esteri/accordo-pace-mentana-diretta-netanyahu-erdogan-13-10-2025-245858… - X Vai su X

Enrico Mentana: "Il pubblico è Pro Pal. Nonostante il 7 ottobre" - "Il 7 ottobre, il riflesso di tutti noi che facciamo informazione è stato raccontare un truce, terrificante, orrendo attacco compiuto dai terroristi contro i kibbutz e il Nova Festival dello Stato dem ... Riporta quotidiano.net

Dolore e commozione per Enrico Mentana: è morto storico meteorologo di La7 - Dolore immenso per Enrico Mentana, che nella serata dell’8 ottobre ha condiviso con i suoi follower su Instagram una notizia che nessuno avrebbe voluto leggere. Riporta quilink.it

Paolo Sottocorona meteorologo La7, il ricordo di Enrico Mentana: "Se n'è andato proprio durante questo Tg" - Enrico Mentana, il direttore del Tg La7, ha ricordato Paolo Sottocorona spostandosi verso la parte dello studio dalla quale il meteorologo raccontava il clima ... Lo riporta virgilio.it