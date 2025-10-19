Encomio solenne per i "ghisa" di Trezzo al Forum annuale della Polizia locale, due giorni dedicati con partecipanti da tutta Italia alla Fiera di Bergamo. Il riconoscimento premia "l’impegno costante, la dedizione e la professionalità del Corpo nel garantire sicurezza, legalità e convivenza civile nella comunità". Ad essere insignito, il comandante Paolo Camagni. "Un traguardo - dice - che valorizza l’attività quotidiana svolta sul territorio" e sottolinea il ruolo degli agenti "per una città più attenta e solidale". "Questo riconoscimento è motivo di grande orgoglio per l’intera comunità - aggiunge il sindaco Diego Torri -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Encomio per i ghisa: "Comandante e colleghi siamo orgogliosi di voi"