Dalla legge per fermare il lupo a un approccio diverso per sostenere le aziende che subiscono le predazioni dell’animale. A sostenerlo è la senatrice di Fdi, Domenica Spinelli, durante l’incontro avuto nella sede di Confagricoltura Rimini con il presidente Daniele Montemaggi e il direttore Luca Gasparini. Presente anche il presidente dell’Ambito territoriale di caccia Rimini 1, Loris Mazzotti. "È necessario – ha affermato la senatrice – un approccio più pragmatico e orientato alla prevenzione, non solo all’indennizzo. Servono strumenti concreti e procedure chiare per garantire una tutela reale agli allevatori e per preservare la loro capacità di continuare a operare sul territorio". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Emergenza lupi: non bastano gli indennizzi, serve prevenzione"