Emergenza idrica | Uniamoci per l’acqua solleciata i deputati

Tempo di lettura: 2 minuti Il Comitato “Uniamoci per l’Acqua ” ha inviato una richiesta ufficiale di incontro ai deputati Gianfranco Rotondi, Federico Mollicone, Toni Ricciardi e Luigi Lomuti, fi rmatari dell’Ordine del Giorno n. 902112-bis-A020, approvato alla Camera il 20 dicembre 2024. Con quell’atto, il Parlamento aveva riconosciuto la necessità di un intervento straordinario dello Stato per la riqualificazione delle reti idriche in Irpinia e nel Sannio, dove le perdite superano il 65% e centinaia di migliaia di cittadini vivono una crisi ormai cronica.?Nella lettera inviata ai quattro parlamentari, il Comitato chiede che, in vista della Legge di Bilancio 2026, quell’impegno venga tradotto in risorse concrete e pianificazione immediata degli interventi, in modo da porre fine a una situazione che da anni penalizza la popolazione, l’economia locale e la credibilità delle istituzioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

