Niente scuse, siamo il Milan. Parole e messaggi in codice lanciati da Max Allegri che rifugge dagli alibi degli assenti per reclamare un orgoglioso sussulto a questo gruppo che si ritrova dopo la sosta senza 4-5 titolari (Rabiot e Pulisic fuori fino a novembre) più Estupinan e Jashari mai visto all’opera e con Nkunku impossibilitato a indossare gli scarpini per via di una ferita al piede. «Abbiamo un numero sufficiente di giocatori» ripete Max che di questo numero, molto ridotto a dire il vero, è responsabile perché dei 19 iniziali di movimento siamo già a 15 utilizzabili contro la Fiorentina con la conseguenza di dover portare in panchina qualche giovanotto di Milan futuro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Emergenza Diavolo. La chiave è Leao più croce che delizia