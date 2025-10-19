Emanuele Pietro De Mitri è il nuovo comandante del terzo reggimento alpini di Pinerolo | cerimonia di avvicendamento alla caserma Berardi
Il colonnello Emanuele Piero De Mitri è il nuovo comandante del terzo reggimento alpini di Pinerolo. Venerdì 17 ottobre 2025 è subentrato al colonnello Daniele Simeoni, con una cerimonia alla caserma Berardi alla presenza delle autorità civili e militari del Pinerolese.Chi è De MitriClasse 1979. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Caso Alessia Pifferi: intervista esclusiva all’avvocato Emanuele De Mitri - L'avvocato Emanuele De Mitri durante il processo di primo grado contro Alessia Pifferi per la morte della piccola Diana con Maria Assandri, madre di Alessia e Viviana Pifferi, la sorella di Alessia. Secondo donnamoderna.com