Ellie Goldstein a Ballando con Vito Coppola è la prima con sindrome di Down | La disabilità non mi definisce
Ellie Goldstein è la prima concorrente di Ballando con le Stelle con sindrome di Down. Partecipa all'edizione inglese del programma ed è in coppia con il coreografo e ballerino Vito Coppola. Nata nell'Essex, ha 23 anni ed è attrice e modella (nel 2020 ha posato per Gucci). 🔗 Leggi su Fanpage.it
Dimenticavo! Non vi ho mostrato il punteggio dato dalla giuria, Vito ed Ellie hanno chiuso le esibizioni della puntata e si sono posizionati al quarto posto.
