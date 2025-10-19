Ellie Goldstein a Ballando con Vito Coppola è la prima con sindrome di Down | La disabilità non mi definisce

Fanpage.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ellie Goldstein è la prima concorrente di Ballando con le Stelle con sindrome di Down. Partecipa all'edizione inglese del programma ed è in coppia con il coreografo e ballerino Vito Coppola. Nata nell'Essex, ha 23 anni ed è attrice e modella (nel 2020 ha posato per Gucci). 🔗 Leggi su Fanpage.it

