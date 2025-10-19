Elkann Del Piero siparietto a sorpresa tra i due | Non ha mai lasciato la Juve Sento spesso Chiellini ma non parliamo di dirigenza La ricostruzione

Elkann Del Piero, incontro al gala NIAF: John alimenta il sogno dei tifosi, ma l’ex capitano chiarisce: rapporto forte, ma nessuna trattativa in corso. Un incontro che riaccende i sogni, uno scambio di battute che fa battere il cuore dei tifosi. In occasione della serata di gala della National Italian American Foundation (NIAF), si sono ritrovati insieme l’amministratore delegato di Exor e numero uno dei bianconeri, John Elkann, e la leggenda bianconera Alessandro Del Piero. Un’occasione in cui, inevitabilmente, si è tornati a parlare di un possibile ritorno dell’ex capitano in società. Del Piero Juve: Elkann tiene la porta aperta, Alex chiarisce. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Elkann Del Piero, siparietto a sorpresa tra i due: «Non ha mai lasciato la Juve», «Sento spesso Chiellini ma non parliamo di dirigenza». La ricostruzione

