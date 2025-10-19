Elisabetta Canalis beccata dai paparazzi con il nuovo fidanzato | la reazione lascia di stucco

Personaggi Tv, Altro che “amicizia speciale”: Elisabetta Canalis e Alvise Rigo non si nascondono più. O meglio, ci provano. Lui, modello 32enne spesso abituato a mostrarsi in versione minimal per gli shooting di intimo, appena avvista i paparazzi si rifugia nel cappuccio della felpa come un novellino del gossip. Lei, invece, cammina spedita senza troppi giri di parole (o di look), tacchi e mini-gonna compresi. Leggi anche: Lutto per Elisabetta Canalis, l’annuncio pieno di dolore: “Mi hai lasciato” Elisabetta Canalis e il nuovo fidanzato: presentazioni ufficiali. ma con stile. Siamo già alla fase “presentazioni agli amici”, che nel mondo delle celebrity vale quasi come un fidanzamento ufficiale. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Elisabetta Canalis beccata dai paparazzi con il nuovo fidanzato: la reazione lascia di stucco

